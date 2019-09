Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 02:16 Min. . Verfügbar bis 06.09.2020. Das Erste.

Fußball: Das DFB-Team verliert in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande; Thomas Reis wird neuer Trainer beim VfL Bochum. Tischtennis: Die deutschen Tischtennis-Männer haben bei der Team-EM in Frankreich das Halbfinale erreicht - die Frauen schieden aus. Leichtathletik: Malaika Mihambo holt den Weitsprung-Disziplinsieg in der Diamond League.