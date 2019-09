Sportschau in 100 Sekunden

Tennis: Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies verpassen bei den US Open im Tennis das Finale. Tischtennis: Die deutschen Tischtennis-Asse erreichen bei der Team-EM in Nantes das Viertelfinale. Basketball: Die DBB-Auswahl fährt bei der WM in China im letzten Gruppenspiel den ersten Sieg ein. Fußball: Bundestrainer Löw gibt Serge Gnabry eine Stammplatz-Garantie.