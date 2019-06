Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:58 Min. . Das Erste.

Korruptionsuntersuchungen: Ex- UEFA-Präsident Platini verhört+++Italien als Gruppensieger im Achtelfinale der Fußball-WM der Frauen+++Leonie Ebert verpasst bei der Fecht-EM mit dem Florett knapp eine Medaille+++Doppel Krawietz und Mies in Halle in der 1. Runde ausgeschieden+++Radprofi Geraint Thomas droht nach Sturz die Tour de France zu verpassen