Bayern gewinnt Pokal-Fight in Bremen - Mannheim kurz vor Deutscher Meisterschaft in der DEL - Sané schießt Manchester City an die Tabellenspitze - Boll letzter Deutscher im Einzel bei der Tischtennis-WM