Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau | 08.03.2019

Bremen gewinnt gegen Schalke in der Fußball-Bundesliga. Union Berlin schiebt sich in der 2. Bundesliga auf Rang zwei. Laura Dahlmeier gewinnt bei der Biathlon-WM Bronze über 7,5 Kilometer. Riesenslalom-Spezialistin Viktoria Rebensburg wird beim Riesenslalom in Tschechien Zweite. Die Eisbären Berlin erreichen in der DEL das Playoff-Viertelfinale.