Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau | 30.01.2019 | 01:50 Min. | Verfügbar bis 30.01.2020 | Das Erste

Fußball: Bielefeld dreht verrücktes Spiel in Dresden, Hamburg durch Lasogga-Show weiter mit Vorsprung auf Köln an der Spitze der 2. Liga und ein Remis zwischen Heidenheim und Kiel. Uwe Gensheimer kehrt zurück in seine Heimat und spielt ab kommender Saison wieder bei den Rhein-Neckar Löwen. Gold für Anna Schaffelhuber im Mono-Ski-Wettbewerb bei der Para-WM in Slowenien.