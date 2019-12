Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Fußball: Klinsmann verpasst beim 2:2 in Frankfurt ersten Sieg mit Hertha +++ Bielefeld vorzeitig Herbstmeister in Liga zwei +++ Schwimmen: Silber für Diener, Bronze für Heintz +++ Handball: DHB-Damen mit gutem Mut in die WM-Hauptrunde +++ Ski: Platz vier für Rebensburg, Männer klar geschlagen | audio