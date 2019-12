Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:46 Min. . Verfügbar bis 03.12.2020. Das Erste.

Die Mehrheit der 36 Erst- und Zweitligisten will sich nicht an den Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen beteiligen. Die deutschen Handball-Frauen haben bei der WM in Japan Angstgegner Dänemark geschlagen. In der Runde der letzten acht des DHB-Pokals gab es drei Ergebnisse.