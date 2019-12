Die Sportschau in 100 Sekunden

Eintracht Frankfurt muss sich in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 mit 2:1 geschlagen geben. In der 2. Liga entlässt Dynamo Dresden seinen Trainer Cristian Fiel. Eintracht Braunschweig setzt sich in der 3. Liga gegen Zwickau durch. Der Ballon d'Or Gewinner 2019 heißt Lionel Messi. Bei der Handball-WM der Damen trifft Deutschland morgen auf Rekord-Olympiasieger Dänemark.