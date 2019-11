Die Sportschau in 100 Sekunden

BVB-Boss Aki Watzke spricht auf der Aktionärsversammlung Klartext vor dem Champions-League-Spiel in Barcelona. Auch Leverkusen steht in der Königsklasse unter Druck. In der 3. Liga fährt der MSV Duisburg gegen Viktoria Köln den fünften Sieg in Folge ein und baut seine Tabellenführung weiter aus. Hannover 96 ist in der 2. Liga weiterhin in der Krise und verliert das erste Spiel unter dem neuen Trainer Kocak.