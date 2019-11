Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 02:06 Min. . Verfügbar bis 07.11.2020. Das Erste.

Fußball: In der Europa League verlieren Frankfurt in Lüttich und Wolfsburg gegen Gent; Mönchengladbach feiert Last-Minute-Sieg gegen AS Rom. Handball: Rhein-Neckar Löwen bezwingen THW Kiel nach furioser Aufholjagd. Eishockey: Deutschland schlägt Russland zum Auftakt des Deutschland-Cups.