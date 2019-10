Die Sportschau in 100 Sekunden

Fußball: Sandhausen und Wiesbaden trennen sich im Montagsspiel der 2. Liga torlos. Waldhof Mannheim verspielt den Sieg gegen Bayern München II in Liga drei. Die zweite Runde des DFB-Pokals ab morgen live in der ARD. Tennis: Jan-Lennard Struff erreicht bei den Masters in Paris die 2. Runde.