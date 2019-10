Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 02:09 Min. . Verfügbar bis 22.10.2020. Das Erste.

Der FC Bayern München gewinnt 3:2 in der Champions League gegen Olympiakos Piräus dank Robert Lewandowski. Bayer everkusen verliert hingegen gegen Athletico Madrid. Damit schwinden die Chancen auf das Achtelfinale extrem. Borussia Dortmund tritt die Anreise nach Mailand ohne den erkrankten Marco Reus an. Und Tennis: Alexander Zverev scheidet in Basel in der ersten Runde aus.