Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:24 Min. . Verfügbar bis 09.09.2019. Das Erste.

Fußball: Der VfB Stuttgart erobert durch einen Sieg gegen den VfL Bochum Platz zwei in der Zweiten Bundesliga - Transfers: Am "Deadline-Day" platzte der Wechsel von Jerome Boateng zu Juventus Turin. RB Leipzig verpflichtet Hochkaräter Patrik Schick - US Open: Die beiden Deutschen Alexander Zverev und Julia Görges scheiden im Achtelfinale aus