Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:42 Min. . ARD.

Auf die deutschen Topclubs warten in der Gruppenphase der Champions League Treffen mit den ganz Großen. Eintracht Frankfurt darf Europa League spielen. Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat bei der Deutschland-Tour einen Traumstart hingelegt. Alexander Zverev kämpft sich bei den US Open in Runde 3. | audio