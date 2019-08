Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:57 Min. . Verfügbar bis 01.08.2020. Das Erste.

Hertha BSC mit Rekordtransfer; bei den deutschen Basketballern steht der Kader für die WM in China fest; "Die Finals" in Berlin haben begonnen - die Sportschau in 100 Sekunden.