Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:50 Min. . Das Erste.

Hall of Fame im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund eröffnet +++ Zweitligist Aue gewinnt Sachsen-Derby in Dresden 3:1 +++ Inka Grings ist neue Cheftrainerin des SV Straelen +++ Dortmund muss gegen Bayern auf Hakimi verzichten