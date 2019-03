Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau | 11.03.2019 | 01:51 Min. | Verfügbar bis 11.03.2020 | Das Erste

Zum Abschluss des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga siegt Frankfurt in Düsseldorf. Schalke vor Achtelfinalrückspiel in der Champions Legaue bei Manchester City. Zinedine Zidane kehrt bei Real Madrid auf die Trainerbank zurück. Jan-Lennard Struff und Angelique Kerber stehen im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Indian Wells.