Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 02:29 Min. . Verfügbar bis 20.02.2021. Das Erste.

Fußball: In der Europa League besiegte Eintracht Frankfurt harmlose Salzburger klar mit 4:1. Handball: In der Bundesliga trennen sich die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo unentschieden 29:29. Biathlon: Silber bei der WM in Antholz für Franziska Preuß und Erik Lesser. Fußball: Drei Jahre Stadionsperre für die Anhänger von Borussia Dortmund bei Auswärtsspielen in Hoffenheim.