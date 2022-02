04.02. Zwei Süle, eine Meinung

Sportschau Bundesliga Update. . 10:43 Min. . Verfügbar bis 04.02.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Die Bundesliga ist zurück und bietet am 21. Spieltag das Klassentreffen der Fußballlehrer von 2016: Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco. Nagelsmann schwelgt deswegen in Erinnerungen und erzählt außerdem von einer Sucht! Dazu steht für Gladbach Spiel 1 ohne Max Eberl an und Köln muss auf Steffen Baumgart verzichten.

