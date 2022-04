25.04. Zehn und gesehen werden

Sportschau Bundesliga Update. . 09:59 Min. . Verfügbar bis 25.04.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Der FC Bayern ist zum 10. Mal in Folge Deutscher Meister und wir erfahren von Julian Nagelsmann einige Details zu seinen Feier-Gewohnheiten und Getränke-Vorlieben. In Köln stößt Anthony Modeste lieber mit Kaffee an, was seinen Trainer allerdings so gar nicht amüsiert. Hertha stellt nach dem Sieg gegen Stuttgart zumindest schonmal die Getränke kalt.

