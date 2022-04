18.04. Yes we Köln!

Sportschau Bundesliga Update. . 10:38 Min. . Verfügbar bis 18.04.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Am 30. Spieltag haben sich die Bayern etwas vom Champions-League-Aus erholt und Joshua Kimmich benotet bei uns die Saison. Außerdem arbeiten wir die Geschehnisse vom Derby in Gladbach auf und erfahren von Felix Magath, was sein Rezept für den Klassenerhalt ist.

