01.04. Weiße Weste mit Flekken

Sportschau Bundesliga Update. . 11:22 Min. . Verfügbar bis 01.04.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Die Bundesliga geht in den Saisonendspurt und vor der Partie Freiburg-Bayern erklären wir mal das Flekken-Verhältnis zu Christian Streich. Dazu gibt es ganz besondere Wiedersehen in Berlin und in Dortmund und ein spannendes Duell im Tabellenkeller. Außerdem bereiten wir euch auf den spannenden Aufstiegskampf in Liga 2 vor!

Audio Download .