29.04. Walking on Crunchtime

Sportschau Bundesliga Update. . 11:04 Min. . Verfügbar bis 29.04.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Die Liga befindet sich mitten in der entscheidenden Schlussphase der Saison und wir erklären euch alle wichtigen Konstellationen und mögliche Entscheidungen. Dazu gibt’s natürlich auch einen Blick in die 2. Liga, in der im Aufstiegsrennen noch nichts entschieden ist. Außerdem hört ihr, wie es Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in der Europa League ergangen ist.

