Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:42 Min. . ARD.

Fußball: Dortmund ohne Kobel und Witsel zu den Bayern +++ Ten Hag wird neuer Trainer bei Manchester United +++ Hamilton will sich an Chelsea-Kauf beteiligen +++ Tennis: Djokovic mit heftiger Kritik am Ausschluss russischer und belarussicher Spieler in Wimbledon | audio