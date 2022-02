Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden.

BVB verpasst Achtelfinale in der Europa League, Leipzig ist weiter / Schalke nimmt Gazprom-Schriftzug vom Trikot / UEFA entzieht St. Petersburg am Freitag Champions-League-Finale / Handball: Flensburg unterliegt Paris in der Champions League | audio