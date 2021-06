23.06. Raheem, Risiko, Rechnerei

Sportschau Daily - Das UEFA EURO Update. . 09:57 Min. . Verfügbar bis 23.06.2022. ARD.

Die "Kapsel der Nation" wird wohl nicht rechtzeitig geheilt, Thomas Müller fällt so gut wie sicher für das Ungarn-Spiel heute aus. Mats Hummels lädt wegen der Regenbogendiskussion zur nächsten Bandprobe und in Gruppe D schaffen alle außer Schottland den Sprung in die K.o.-Phase.

