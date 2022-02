07.02. My Baumgart will go on

Sportschau Bundesliga Update. . 11:08 Min. . Verfügbar bis 07.02.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Lauter als die Fans in den Stadien war am 21. Spieltag nur Kölns Trainer Steffen Baumgart zu Hause vor dem Fernseher. Wir hören nochmal rein in seinen Fußballnachmittag und in die Erklärung von BVB-Trainer Marco Rose nach dem 2:5 gegen Leverkusen. Dazu ein Blick in Liga 2, die uns an Horst Hrubesch erinnert hat!

