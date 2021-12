10.12. Lunge, komm bald wieder

Sportschau Bundesliga Update. . 10:48 Min. . Verfügbar bis 10.12.2022. ARD. Von Tobi Schäfer.

Am 15. Spieltag in Liga 1 können die Bayern vorzeitig Herbstmeister werden. Wir erklären, warum das gegen Mainz aber schwierig wird. Außerdem blicken wir auf das Derby Bochum-BVB und begrüßen Domenico Tedesco zurück in der Bundesliga. Traditionell werden dabei die richtigen Fragen gestellt.

Audio Download .