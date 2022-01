21.01. Im Westen nichts Reus

Sportschau Bundesliga Update. . 09:52 Min. . Verfügbar bis 21.01.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Nach aufregender Pokalwoche geht's mit dem 20. Spieltag weiter. Das Highlight steigt in Liga zwei beim Stadtderby HSV vs. St. Pauli! In der 1. Liga versuchen einige, wieder in die Spur zu kommen. Wir schätzen ein, was passiert, wenn Gladbach das nicht gelingt. Das und mehr jetzt in der Vorschau aufs Wochenende!

Audio Download .