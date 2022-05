06.05. Ginter Wonderland

Sportschau Bundesliga Update. . 12:11 Min. . Verfügbar bis 06.05.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Das vorletzte Bundesliga-Wochenende der Saison steht an und wir erklären, wie die Druckverteilung im Abstiegskampf ist. Außerdem werfen wir schonmal einen Blick auf die Kaderplanungen für die kommende Saison und was hinter dem Ginter-Wechsel nach Freiburg steckt. Dazu gibt es einen Rückblick auf den Abend in der Europa League.

