09.05. Get the Platzsturm started

Sportschau Bundesliga Update. . 10:03 Min. . Verfügbar bis 09.05.2023. ARD. Von Christian Schulze.

Felix Magath hat es geahnt: Die Bayern lassen die Saison austrudeln und sorgen noch mal für Spannung im Abstiegskampf. Vor allem Magaths Hertha muss noch mal um den Klassenerhalt zittern. Viel drin ist auch noch im Rennen um die letzten Europapokal-Plätze. Und es war die Woche der Platzstürme: In Frankfurt nach dem Einzug ins Finale der Europa League, in Köln nach dem Erreichen von Platz sieben und auf Schalke nach dem Aufstieg in die Bundesliga.

