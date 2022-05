13.05. Europa Leak

Sportschau Bundesliga Update. . 10:31 Min. . Verfügbar bis 13.05.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Der letzte Spieltag der Saison steht an und es gibt noch einiges zu entscheiden. Wir klären, ob man wirklich in die Europa League will und wer sich die meiste Hoffnung auf den Klassenerhalt machen kann. Außerdem blicken wir schonmal etwas zurück und präsentieren die Gewinner der Saison.

