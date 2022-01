24.01. Eiserne Hoch-Zeit

Sportschau Bundesliga Update. 24.01. Von Tobi Schäfer.

Nach dem 20. Spieltag gibt’s in der Bundesliga viel Krise. Wir erklären die Lagen in Gladbach, Wolfsburg und Stuttgart. Gute Stimmung herrscht dagegen bei Union Berlin. Max Kruse verrät uns, was er deswegen lieber nicht in der Öffentlichkeit sagt. Dazu gibt’s einen Blick in Liga 2 mit Kabinenproblemen bei Werder!

