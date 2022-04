08.04. Big City Cup

Sportschau Bundesliga Update. . 10:53 Min. . Verfügbar bis 08.04.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Der 29. Spieltag steht ins Haus und beschert uns das nächste Hauptstadt-Derby. Wir erfahren, wovon Urs Fischer geflashed ist und was Felix Magath aktuell am meisten braucht. Außerdem gibt es Neuigkeiten vom verletzten Fabian Klos und wir rechnen mal aus, wer im Aufstiegsrennen in Liga 2 die besten Karten hat.

