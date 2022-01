10.01. Auf Dahoud sein

Sportschau Bundesliga Update. . 10:46 Min. . Verfügbar bis 10.01.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Die Bundesliga ist in die Rückrunde gestartet und wir fassen das erste Fußball-Wochenende des neuen Jahres zusammen. Was kann Bayern-Youngster Paul Wanner? Wie grün ist der Daumen von Christian Streich? Und was kann Steffen Baumgart nicht glauben? Das und mehr gibt's in dieser Folge!

