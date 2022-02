28.02. Aber bitte mit Sané

Sportschau Bundesliga Update. . 10:46 Min. . Verfügbar bis 28.02.2023. ARD. Von Tobi Schäfer.

Das Fußball-Wochenende war geprägt von den Ereignissen in der Ukraine und wir klären, wie die Liga mit der Thematik umgeht. Außerdem gibt’s einen Blick zum FC Chelsea und dem Rückzug des russischen Klubbesitzers Roman Abramowitsch. Dazu analysieren wir auch die sportliche Lage in der Bundesliga und sortieren das turbulente Nordderby in Liga 2.

