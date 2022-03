WM-Gastgeber Katar profitiert von Russlands Krieg auf allen Ebenen

Die ersten Länderspiele des Jahres stehen an. Dann werden sie wieder kommen, die Fragen, wie mit dem Gastgeber Katar umgegangen werden soll. Außer den Verantwortlichen der Nationalmannschaft wird auch der Deutsche Fußball-Bund, allen voran sein neuer Präsident Bernd Neuendorf, Stellung beziehen müssen. Er kündigte das während des Bundestages, auf dem er am 11. März gewählt wurde, schon an, ohne konkret zu werden.

Die "Zeitenwende" , von der wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zuerst Bundeskanzler Olaf Scholz sprach, dürfte den Ton vorgeben. Deutschland möchte lieber heute als morgen damit aufhören, Gas bei Russland einzukaufen und somit den völkerrechtswidrigen Krieg mitzufinanzieren.

Weichgespülte Sätze des Ministers

Bei der Suche nach Alternativen reiste Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Sonntag (20.03.2022) nach Katar. in einem von seinem Ministerium verbreiteten Video erklärte und rechtfertigte er die Verhandlungen über die Lieferung von Flüssiggas mit einem Staat in einer "politisch interessanten Region" .

Im Emirat am Golf werden sie den deutschen Minister und Bittsteller mit Freude gehört haben. Habeck sagte, er habe "großer Überraschung" davon Kenntnis genommen, dass Katar großes Interesse an erneuerbaren Energien zeige. In der Frage nach Menschenrechten und vor allem dem Umgang mit den Millionen Gastarbeitern betonte er, dass diese "häufig zu nicht ganz so guten Bedingungen" arbeiten müssten. Aber: "Früher waren es katastrophale Bedingungen."

Geopolitische Dimension des Sports

Die Verbesserungen führte der Bundesminister auf eine "Dynamik" zurück, die "auf Druck von Deutschland und Europa" in Schwung gekommen sei.

Spätestens an dieser Stelle wurde die geopolitische Dimension des Sports klar, denn dass etwa Frauenrechte, das weiterhin bestehende Verbot der Homosexualität und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in Katar zumindest in Europa breit diskutiert und laut kritisiert wurden, ist nahezu aussschließlich darauf zurückzuführen, dass der Weltfußballverband FIFA die Weltmeisterschaft einschließlich der zumindest damals üblichen Korruptionspraktiken 2010 an Katar vergab.

Zum Vergleich: Die dokumentiert besorgniserregende Lage der Menschenrechte in Bahrain ist - wenn überhaupt - für die paar Tage im Jahr ein Thema, wenn die Formel 1 in Katars benachbartem Golfstaat ihre Runden dreht.