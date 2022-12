Weltcup in Lillehammer Skispringen: Althaus springt zum Sieg in Lillehammer Stand: 03.12.2022 17:58 Uhr

Skispringerin Katharina Althaus ist beim Weltcup in Lillehammer zu ihrem ersten Sieg in dieser Saison geflogen. Auch Selina Freitag und Anna Rupprecht schnitten gut ab.

Von Jonas Schlott

Nach dem Weltcup-Auftakt auf Matten in Wisla Anfang November landeten die Skispringerinnen im norwegischen Lillehammer erstmals in dieser Saison auf gewohntem Untergrund. Althaus kam mit den Bedingungen am besten zurecht und feierte nach einem zweiten Platz in Wisla ihren ersten Sieg.

Die Olympia-Zweite sprang von der Normalschanze bereits im ersten Durchgang die Höchstweite von 99 Metern. Und auch ihr zweiter Sprung sollte gelingen. Die 26-jährige Oberstdorferin setzte nach 96,5 Metern auf und verwies die österreichische Gesamtweltcupführende Eva Pinkelnig (95 / 97 m) und deren Landsfrau Marita Kramer (93 / 97 m) auf die Plätze zwei und drei.

Freitag und Rupprecht in den Top Ten

Selina Freitag und Anna Rupprecht rundeten das starke Ergebnis aus deutscher Sicht ab. Freitag wurde dank zwei solider Sprünge auf 93 und 94,5 Meter Sechste, Rupprecht (95 / 89 m) durfte sich als Neunte ebenfalls über einen Platz in den Top Ten freuen.

Agnes Reisch rutschte nach einem guten ersten Sprung auf 90 Meter im zweiten Durchgang (86 m) noch etwas ab und wurde letztlich 15. Pauline Hessler hatte das Finale verpasst. Luisa Görlich, die beim Auftakt in Wisla noch mit dabei war, setzt mit einem grippalen Infekt aus.