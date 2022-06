Digitaltag 2022 Am Freitag - Blick hinter die Kulissen der Sportschau Stand: 21.06.2022 19:48 Uhr

Am Freitag (24.06.) findet der bundesweite Digitaltag statt. Die Sportschau gewährt in einem Livestream Einblicke hinter die Kulissen.

Wie viel Aufwand steckt eigentlich hinter einem Bundesliga-Audiolivestream? Wie entsteht die Berichterstattung auf sportschau.de und den Social-Kanälen der Sportschau? Wer beantwortet Fragen der Userinnen und User? Und wie hat sich die redaktionelle Arbeit der Sportschau mit der Digitalisierung verändert?

Diese und weitere Fragen beantwortet die Sportschau am Freitag (24.06.) beim Digitaltag 2022 ab 12.30 Uhr im Livestream.



Host Lovis Binder - Gesicht von NBA Overtime - führt in einer knappen Stunde durch die Sportschau-Redaktion in Köln, gibt exklusive Einblicke in den Redaktionsalltag, spricht mit den Machern der Sportschau und beantwortet Ihre Fragen.

Sportschau-Autor Lovis Binder

Hier geht’s zum Digitaltag: Ein Blick hinter die Kulissen der Sportschau | 24.6., 12.30 Uhr