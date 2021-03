Audio: Horngacher zu Teamfliegen-Absage: "Es ist einfach zu gefährlich"

Sportschau. . 01:28 Min. . ARD.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher will beim Teamfliegen in Planica "auf Nummer sicher gehen" und stellt klar, dass am Samstag kein Deutscher mehr springen wird. | audio