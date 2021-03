TDM 50 - die Challenge: Welches ist Ihr Lieblingstor des Monats?

Alle Tore seit 1971 im TdM-Archiv

Seit über 40 Jahren wählen die Zuschauer der Sportschau ihr Tor des Monats. Über 500 Treffer sind bereits ausgezeichnet worden. Lassen Sie sich zurückversetzen in die Zeit von Netzer, Beckenbauer und Co. und schauen Sie sich die besten Tore seit 1971 nochmal an - mit vielen Videos. | mehr