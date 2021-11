Der Werdegang des Florian Naß ist der klassische Weg eines Sportreporters, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Der Hesse erinnert sich gerne an die Schlachten mit seinen drei Brüdern um den Sportteil der Tageszeitung.



Florian Naß stammt aus einer Handballer-Familie und spielte in diversen Jugend- und Junioren-Auswahlmannschaften. Nach dem Abitur und dem Beginn seines Studiums der Sportwissenschaften kam er 1990 als freier Mitarbeiter zum Hessischen Rundfunk. Schwerpunkte waren - wie sollte es anders sein - zunächst Handball und Fußball. Schnell kam auch der Radsport dazu, schließlich war und ist der 1. Mai ein "Radsport-Feiertag" in seiner Heimatstadt Frankfurt.