Julia Scharf studierte bis 2006 Sportwissenschaften – Medien/Kommunikation an der TU München. Nach Stationen beim DSF und Liga Total wechselte sie im November 2011 zum SWR Fernsehen wo sie seither Sport im Dritten, Sport Extra-Sendungen und Sport am Samstag moderiert. Außerdem präsentiert sie den Sportteil in den Tagesthemen.