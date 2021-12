Hoch hinaus - Klippenspringerin Iris Schmidbauer

Mittagsmagazin. . 02:12 Min. . Verfügbar bis 17.12.2022. Das Erste.

Die 26-Jährige Münchenerin ist die beste deutsche Klippenspringerin. Ohne Trainer, Trainingsstätte oder Stützpunkt reist sie zu den spektakulärsten Klippen der Welt. Als nächstes steht für sie der Weltcup in Abu Dhabi am Wochende an.