Jetzt ist Schwimmstar Florian Wellbrock auf seiner Nebenstrecke die aktuelle Nummer eins und zwei der Welt: Der Doppelweltmeister gewann am Samstag (17.04.2021) bei der Olympia-Qualifikation in Berlin das mit Spannung erwartete Rennen über 400 m Freistil und blieb in 3:44,36 Minuten nur um eine Hundertstelsekunde über seiner vor einer Woche in Magdeburg erzielten Weltjahresbestzeit.

Auch Lukas Märtens (3:44,86) und Henning Mühlleitner (3:45,36) knackten erneut deutlich die Normzeit für Tokio. Auf einen Olympiastart auf seiner Nebenstrecke wird Wellbrock aber sehr wahrscheinlich verzichten. Das ist methodisch mit seinen Starts über 800 und 1.500 m (Becken) sowie 10 km (Freiwasser), wo seine Medaillenchancen nochmal größer sind, kaum vereinbar. Daher dürfte Mühlleitner den zweiten deutschen Startplatz neben Märtens bekommen.

Auch Bruhn, Wierling und Köhler schaffen Olympia-Norm

Außerdem knackten am vorletzten Wettkampftag in Annika Bruhn, Damian Wierling (beide über 100 m Freistil) und Sarah Köhler (400 m Freistil) drei weitere Athleten die Olympia-Norm auf Einzelstrecken. Köhler musste sich jedoch ihrer Magdeburger Teamkollegin Isabel Gose um neun Zehntelsekunden geschlagen geben.

Dass Wellbrock im 400-m-Rennen nur zwei nationale Konkurrenten hatte und tags zuvor über 800 m sogar alleine gestartet war, sieht er nicht als Nachteil für seine Gold-Mission bei Olympia. "Ich bin zu hundert Prozent ein Wettkampftyp, wenn ich in Tokio am Start stehe und acht Leute neben mir, dann wird das ein cooles Ding" , sagte Wellbrock, "dann hält es mich auch nicht auf, wenn wir hier nur zu zweit oder zu dritt schwimmen. Ich werde der Situation dann gewachsen sein - und da freue ich mich schon tierisch drauf."

Am Sonntag über 1.500 m

Am Sonntag will der 23-Jährige auf seiner Paradestrecke 1.500 m ein weiteres Achtungszeichen setzen. Möglich ist sogar die Verbesserung seines deutschen Rekords (14:36,15), weil Teamkollege Märtens den Tempomacher geben könnte. Auch der 19-Jährige hat die Normzeit für diese Disziplin bereits unterboten.