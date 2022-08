Schwimm-EM in Rom Deutsche Wasserspringer deutlich am Podium vorbei Stand: 15.08.2022 14:11 Uhr

Die deutschen Wasserspringer haben zum Auftakt der EM-Wettbewerbe in Rom ihre erste Medaille überraschend deutlich verpasst.

Tina Punzel (Dresden), Elena Wassen, Lou Massenberg (beide Berlin) und Timo Barthel (Halle/Saale) sprangen im Teamevent am Montag mit 367,15 Punkten nur auf den fünften Platz. Zu Bronze fehlten 17,55 Zähler. Gold ging an Italien vor der Ukraine und Großbritannien.

Punzel soll Hausding beerben

Die Olympiadritte Punzel, die nach dem Rücktritt des Rekordeuropameisters Patrick Hausding die Führungsrolle übernehmen soll, sprang im Einzel und im Mixed-Synchron mit Massenberg vom 3-Meter-Brett.

Bei der Premiere der Viererteams 2019 hatte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) noch mit Hausding EM-Gold gewonnen, im vergangenen Jahr Bronze. Bei der WM, bei der zu zweit gesprungen wird, hatten Wassen und Massenberg vor sechs Wochen in Budapest als Vierte Edelmetall knapp verfehlt.

Wellbrock souverän ins Finale

Florian Wellbrock lächelte und war sichtlich zufrieden. Die Freude über die langersehnte Rom-Premiere und den zwar glanzlosen, aber souveränen Einzug ins EM-Finale über 1500 Meter Freistil war dem deutschen Spitzenschwimmer deutlich anzusehen. Nach Tagen des Wartens und Trainierens glückte das Comeback nach Corona-Pause im prächtigen Freiluftbecken des Foro Italico. Mit Verzögerung ist nun auch der Olympiasieger Teil der großen italienischen Schwimm-Party.

"Ich wollte es mir echt nicht nehmen lassen, hier zu starten. Ich war noch nie hier" , sagte Wellbrock nach seinem fünften Platz im Vorlauf am Montag. "Mir geht's im Großen und Ganzen gut. Das Rennen war soweit in Ordnung" , sagte Wellbrock, der nach 15:06,18 Minuten angeschlagen hatte.

Steigerung ist nötig

Will der Olympia-Bronzegewinner auf dieser Strecke am Dienstag in den Kampf um die Medaillen eingreifen, muss er sich allerdings steigern. Wellbrock weiß das, gibt sich aber locker. "Wir lassen uns überraschen, ob ich um die Medaillen mitschwimmen kann" , sagte der 24-Jährige. "Aber ich brauche mir da auch nicht großartig Druck zu machen. Ich gucke einfach, was der Körper hergeben kann."