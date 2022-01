Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Gremiums: ein Antrittsbesuch in der Geschäftsstelle in Kassel. Insider behaupten, schon damals sei es darum gegangen, Belege zu finden, um dem Sportdirektor Thomas Kurschilgen ein mögliches Fehlverhalten nachzuweisen. Man habe den Mann loswerden wollen. Er sei zu mächtig gewesen und mit einem hoch dotierten Vertrag ausgestattet, der ihm unter anderem die alleinige Vertretungsberechtigung für den Leistungssport zugestand. Kündbar erst 2024. Den Besuchsgrund in der Geschäftsstelle schilderte DSV-Präsident Marco Troll im Deutschlandfunk ganz anders. Man habe lediglich Verträge und Beschlüsse gesichtet. Sich also einarbeiten wollen.

Fest steht: bei Nichtverlängerung des Vertrags wäre eine Abfindung an Kurschilgen fällig gewesen. Den Vertrag mit dem Sportdirektor konnte das neue Präsidium also nur beenden, wenn massive Vorwürfe eine fristlose Kündigung rechtfertigen würde. Eine Weiterbeschäftigung von Kurschilgen hätte die Macht des neuen Präsidiums erheblich eingeschränkt. Dann erschien im Februar 2021 ein Bericht im Spiegel: Mehrere Athletinnen hatten dem damaligen Bundestrainer Freiwasserschwimmen, Stefan Lurz, sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Bereits vor Jahren hatte es ähnliche Vorwürfe gegen den Trainer gegeben. Damals hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

Auf die erneuten Vorwürfe reagierte der DSV mit einer Stellungnahme, in der er jegliche Form von Missbrauch und Gewalt verurteilte und „ vollumfängliche Aufklärung “ ankündigte.

Entschuldigung via Pressemitteilung

Drei Wochen später entschuldigte sich Präsident Marco Troll per Pressemitteilung bei den Betroffenen und stellte fest: " Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand sind in der Vergangenheit offenbar nicht immer alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden um potenzielle Opfer und damit auch alle anderen Aktiven, darunter viele Schutzbefohlene, zu schützen ."

Weiter schrieb der DSV Präsident von „ höchsten moralischen und ethischen Ansprüchen “, die an den Verband gestellt würden. Bereits zuvor hatten einige Medien spekuliert, Sportdirektor Kurschilgen sei Hinweisen auf die mutmaßlichen Übergriffe durch Lurz nicht ausreichend nachgegangen. Gegen diese Behauptungen war der Sportdirektor mit Erfolg presserechtlich vorgegangen.