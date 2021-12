Wellbrock bei Kurzbahn-WM als Vorlauf-Dritter auf Kurs

In 14:25,79 Minuten musste der Olympia-Dritte nur dem Ukrainer Michailo Romanschuk (14:24,76) und Ahmed Hafnaoui (14:24,79) aus Tunesien knapp den Vortritt lassen. Lukas Märtens kam auf Rang neun und verpasste dadurch das WM-Finale am Dienstag.

Wellbrock, der am vergangenen Mittwoch noch das Weltcup-Finale über 10 Kilometer im Freiwasser für sich entschieden hatte, kontrollierte seinen Vorlauf. Romanschuk und Gregorio Paltrinieri aus Italien, die im Kampf um das WM-Gold seine schärfsten Rivalen sein dürften und mit ihm den Vorlauf bestritten, orientierten sich am Freiwasser-Olympiasieger, wobei der Italiener keine Ambitionen zeigte, für Tempo zu sorgen. Romanschuk wechselte sich mit Wellbrock in der Führungsarbeit ab und schlug am Ende knapp vor dem Magdeburger an.

Im Finale am Montagnachmittag steht die 4x200 Meter Freistil-Staffel der Frauen. Isabel Gose, Annika Bruhn, Leonie Marie Kullmann und Marie Pietruschka erreichten die fünftbeste Zeit.

dpa | Stand: 20.12.2021, 10:49