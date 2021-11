Fünf Hundertstel - Florian Wellbrock verpasst Gold bei Kurzbahn-EM

Der 24-Jährige schwamm zum Abschluss der Titelkämpfe in Russland eine deutsche Rekordzeit von 7:27,99 Minuten und musste sich damit nur seinem Dauerkonkurrenten Gregorio Paltrinieri geschlagen geben, mit dem er sich ein packendes Duell lieferte.

Der Italiener schlug nach 7:27,94 Minuten an. Damit stellte er eine europäische Bestmarke auf. Bronze ging an Sven Schwarz aus Hannover in 7:33,85 Minuten.

" Bei der Zeit zu dem Zeitpunkt kann man echt nicht meckern ", sagte Wellbrock. " Es war echt ein schnelles Rennen. Deswegen kann ich hier heute erhobenen Hauptes rausgehen und mit dem Rennen an sich sehr, sehr zufrieden sein. " Sein Fazit der EM: " Es hat wirklich Spaß gemacht. "

Zweite Medaille für Wellbrock

Für Olympiasieger Wellbrock war es nach Gold über 1.500 Meter die zweite Medaille bei der Europameisterschaft in Russland. Schwarz war in Wellbrocks Gold-Rennen Dritter geworden.